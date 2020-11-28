«Ростов» готов заплатить за румынского форварда «Стяуа» до € 8 млн

«Ростов» интересуется полузащитником «Стяуа» и сборной Румынии Деннисом Маном, сообщает Prosport.ro. Отмечается, что ростовчане давно следят за 22-летним форвардом.

Руководство «Ростова» готово заплатить за Мана около € 5 млн, плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов за результативность. Президент «Стяуа» Джиджи Бекали хочет включить опцию 15% бонусов от последующей продажи футболиста. Бекали также заявил, что готов отпустить Мана, если клуб получит не менее € 10 млн, однако эту сумму в «Ростове» считают завышенной.

В нынешнем сезоне чемпионата Румынии Деннис в 10 матчах забил девять мячей и отдал пять результативных передач. В сборную вызывается с 2018 года. Провёл за национальную команду два матча и не отметился результативными действиями.