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Николич: хорошо, что «Локомотив» не пропускает в третьем матче подряд

Николич: хорошо, что «Локомотив» не пропускает в третьем матче подряд
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Игрой доволен, счётом — нет. У нас в составе поменялось много игроков. Обе команды создали много моментов. Мы попали в штангу, один гол отменили судьи, и не совсем понятно почему. Футбол был интенсивным. Я доволен дисциплиной на поле. Физически мы смотрелись отлично, несмотря на сложный график. Хорошо, что третий матч подряд не пропускаем. Команду нужно похвалить, но результатом я недоволен», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

«Ахмат» принимал «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0. Команды имели опасные моменты и суммарно 36 раз ударили по воротам, однако никому не удалось открыть счёт.

«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
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