Головин — на финальном этапе тренировочного процесса по восстановительной программе

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин находится на финальном этапе тренировочного процесса по восстановительной программе, сообщает пресс-служба монегасков. Хавбек получил надрыв задней поверхности бедра в августе этого года.



При этом россиянин не попал в заявку «Монако» на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Нимом», который состоится 29 ноября.



Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн, контракт был подписан сроком на пять лет. В текущем розыгрыше чемпионата Франции полузащитник провёл за монегасков два матча. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Головин сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.

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