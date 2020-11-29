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Пирло: «Ювентус» должен показывать свою игру даже без Роналду

Пирло: «Ювентус» должен показывать свою игру даже без Роналду
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему форвард Криштиану Роналду не сыграл за туринский клуб в матче с «Беневенто» (1:1).

«У него были небольшие проблемы в середине недели, и он всё равно хотел сыграть в Лиге чемпионов. После международной паузы, естественно, ему нужно было немного отдохнуть. Роналду — один из козырей «Ювентуса», но мы должны показывать свою игру даже в его отсутствие.

Такое случается, когда в команде много игроков, выступающих за сборные. Также мы играем в Лиге чемпионов. «Ювентус» — не единственный клуб в такой ситуации. «Реал» Мадрид зависел от Роналду. Криштиану — катализатор забитых голов, участвует во многих атаках команды", — цитирует Пирло Football Italia.

«Ювентус» без Роналду упустил победу над «Беневенто»
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