«Аталанта» проиграла «Вероне» и опустилась на 9-е место в Серии А

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» уступила «Вероне». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Полузащитник «Вероны» Мигел Велозу открыл счёт на 62-й минуте встречи. На 83-й минуте португалец отдал голевую передачу на Маттиа Цаканьи, который увеличил преимущество гостей.

«Верона» набрала 15 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (14) опустилась на 9-е место.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участия в матче с «Вероной». Хавбек заразился коронавирусной инфекцией. 25 ноября «Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:0. Миранчук вышел на поле в конце встречи.