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«Аталанта» проиграла «Вероне» и опустилась на 9-е место в Серии А

«Аталанта» проиграла «Вероне» и опустилась на 9-е место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» уступила «Вероне». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Полузащитник «Вероны» Мигел Велозу открыл счёт на 62-й минуте встречи. На 83-й минуте португалец отдал голевую передачу на Маттиа Цаканьи, который увеличил преимущество гостей.

«Верона» набрала 15 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (14) опустилась на 9-е место.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участия в матче с «Вероной». Хавбек заразился коронавирусной инфекцией. 25 ноября «Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:0. Миранчук вышел на поле в конце встречи.

Италия - Серия А. 9-й тур
28 ноября 2020, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 2
Верона
Верона
0:1 Велозу – 62' (пен)   0:2 Цаканьи – 83'
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