«ПСЖ» упустил победу над «Бордо»

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:2.

На 10-й минуте «Бордо» вышел вперёд после гола защитника «ПСЖ» Тимоте Пембеле в собственные ворота. Нападающий парижан Неймар сравнял счёт на 27-й минуте, реализовав пенальти. Неймар побил рекорд экс-форварда парижан Златана Ибрагимовича, который ныне выступает за «Милан». Бразилец забил 50 голов в 58 матчах, швед достиг этого показателя за 59 встреч.

Спустя минуту форвард Мойзе Кин вывел «ПСЖ» вперёд. Полузащитник «Бордо» Ясин Адли на 60-й минуте сравнял счёт, ему ассистировал Атем Бен-Арфа.

«ПСЖ» в 12 матчах набрал 25 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» (16) располагается на 11-м месте.