Карпин запрыгнул на Байрамяна, Глебов покрасил бороду. Фото с матча «Ростов» — «Динамо»
Вчера, 28 ноября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1.
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан в матче забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.
Московское «Динамо» в 16 матчах набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 32 очка в 16 встречах.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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