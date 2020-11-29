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Отменённый гол Ришарлисона и дальний выстрел Рафаэла в обзоре игры «Эвертон» — «Лидс»

Отменённый гол Ришарлисона и дальний выстрел Рафаэла в обзоре игры «Эвертон» — «Лидс»
Футбол / Англия 0

Вчера, 28 ноября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 42-й минуте встречи бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон после розыгрыша с углового открыл счёт в матче, однако взятие ворот было отменено из-за находившегося в положении вне игры футболиста «ирисок», который создавал помеху вратарю «Лидса». Единственный гол был забит на 79-й минуте матча — полузащитник гостей Джек Харрисон с правого фланга покатил мяч на нападающего Рафаэла, тот его обработал, прошёл чуть вперёд и кручёным ударом с левой ноги отправил мяч под правую штангу. Это первый гол бразильца в составе «павлинов».

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи «Эвертон» — «Лидс Юнайтед»:

«Лидс Юнайтед» набрал 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (16) — на 6-м месте.

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