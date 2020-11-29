Лэмпард считает, что, несмотря на приобретения, в «Челси» нет игрока уровня Эдена Азара

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда этим летом не нашла замену Эдену Азару, несмотря на то, что потратила на трансферном рынке около € 245 млн.



«Я думаю, что очень сложно восполнить один в один потерю игрока по таланту сравнимому с Эденом Азаром. Его вклад в клуб был огромен, как и влияние Гарри Кейна на игру «Тоттенхэма» с точки зрения голов и результативных передач. Потеряв игрока такого калибра, вы должны попытаться найти решение обхода этой проблемы.



С новыми игроками, которые у нас есть сейчас, я бы не хотел возлагать на кого-то из них идею, что они должны заменить Эдена. Они должны сосредоточиться на себе, и они, без сомнения, привнесли в команду что-то новое.



Я помню первые годы Азара в «Челси». Было ясно, каким удивительным игроком он может стать, но ему также нужно было время, чтобы стать тем великим игроком, которого мы все теперь знаем и любим», — цитирует Лэмпарда Goal.

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