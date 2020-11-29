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Зидан – о замене Азара на 28-й минуте: надеюсь, это не мышечное повреждение

Зидан – о замене Азара на 28-й минуте: надеюсь, это не мышечное повреждение
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал замену 29-летнего бельгийского нападающего Эдена Азара на бразильского 19-летнего форварда Родриго в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:2).

Бельгиец провёл на поле менее 30 минут, прежде чем хромая покинул его, а его команда в конечном итоге потерпела домашнее поражение со счётом 1:2. После игры Зидан выразил надежду, что травма Азара не даст ему выбыть на долгий срок.

«Я думаю, что это просто ушиб. Надеюсь, это не мышечное повреждение», — цитирует Зидана Goal.

В текущем сезоне Эден Азар пропустил из-за различных повреждений 67 дней (10 матчей). Всего с момента перехода в «Реал» бельгиец пропустил 253 дня или же 36 встреч.

Зидан: у меня нет объяснений поражению «Реала» в матче с «Алавесом»
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