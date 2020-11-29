Куман: в предыдущих клубах мои первые 100 дней проходили спокойнее, чем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от встречи 11-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».
«Барселону» ожидает сложная игра, так как «Осасуна» умеет хорошо защищаться. Дест сегодня хорошо тренировался, а завтра мы определимся по его участию в матче. Сегодня мы говорили о том, кто будет заменит его, если Сержиньо не примет участия. Нам нужно подождать до завтра, чтобы узнать, доступен он или нет. Месси и Де Йонг хорошо отдохнули. Надеюсь, завтра они будут свежими и готовыми.
Лучшая дань уважения Марадоне — это показать завтра на поле сильную игру. Я играл против Марадоны, когда он был в «Севилье», он показывал уровень даже на разминке. Я больше времени наблюдал за его разминкой, чем разминался сам!
Первые 100 дней в «Барселоне»? В предыдущих клубах у меня были более спокойные дни, но я счастлив быть здесь. Пришло время отреагировать и сократить отставание от клубов, опережающих нас в таблице», — цитирует Кумана AS.
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