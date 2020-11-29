Хет-трик Дмитрия Полоза — в видеообзоре матча «Ростов» — «Динамо»

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз оформил хет-трик, при этом два мяча из трёх он забил с пенальти. Четвертый гол ростовчан забил полузащитник Хорен Байрамян. Никола Моро с пенальти отыграл один мяч.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
Московское «Динамо» набрало в 16 матчах 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (29) поднялся на третье место. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка «Зенит».
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