«Ахмат» — «Локомотив»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

«Ахмат» принимал «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью — 0:0.
Команды имели опасные моменты и суммарно 36 раз ударили по воротам, однако никому из коллективов не удалось открыть счёт. По владению мячом у команд практически паритет — 49% на 51%. За встречу игрокам было показано пять жёлтых карточек.
«Ахмат» и «Локомотив» по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги имеют одинаковое количество очков (25). Грозненцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, «железнодорожники» — на седьмом. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (32). В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).
В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Сочи», а «Локомотив» примет «Рубин».
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