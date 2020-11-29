Черчесов — об интервью: я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал резонансное интервью, которое дал телеканалу «Матч ТВ» после последних неудачных результатов команды в Лиге наций.

«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир. Я сам попросил, чтобы был Губерниев, потому что у него были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой, эмоциональной. Я и рассчитывал на то, что будет эмоциональный разговор и что-нибудь мы вскроем», — цитирует Черчесова сайт «Вести.ru».

Главный тренер национальной команды дал интервью 24 ноября. В нём он затронул темы неудач сборной, игру Антона Заболотного, Фёдора Чалова, братьев Миранчуков, а также высказался на тему травмы Александра Соболева и игровой практики Матвея Сафонова. Многие из его слов вызвали большой резонанс в футбольном сообществе.