Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» — «Сочи»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Урал» — «Сочи»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Сочи».

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Герасимов, Золотов, Кузьмичёв, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Панюков, Караев, Татаринов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Маммана, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Сочи» набрал в 15 матчах 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (32) и «Спартак» (29).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020