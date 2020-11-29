«Урал» — «Сочи»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Сочи».
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль-Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Герасимов, Золотов, Кузьмичёв, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Панюков, Караев, Татаринов.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Маммана, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«Сочи» набрал в 15 матчах 24 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (32) и «Спартак» (29).
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