Массимилиано Аллегри — основной претендент на смену Томасу Тухелю в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является основным претендентом на смену наставнику «Пари Сен-Жермен» Томасу Тухелю, сообщает Le10sport.com.
По информации источника, спортивный директор парижан Леонардо может предложить контракт итальянцу в любое время. На Аллегри претендовал также «Интер», однако на фоне кризиса из-за коронавируса у миланского клуба недостаточно возможностей для приглашения специалиста.
Сообщалось, что Тухель может досрочно завершить контракт и расстаться с клубом следующим летом. Была информация, что, помимо Аллегри, немецкого специалиста готов заменить экс-тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Тухелю придётся максимально использовать шансы в Лиге чемпионов, потому что это его последний шанс закрепиться во французской столице.
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