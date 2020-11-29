Аршавин: Газизов понимал, что у него не будет в «Спартаке» столько свободы, как в «Уфе»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о положении генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова после назначения Дмитрия Попова на пост спортивного директора клуба. Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть может покинуть московский клуб из-за приглашения Попова.

«Не думаю, что Шамиль был настолько наивен и не понимал, что у него не будет в «Спартаке» столько свободы, как в «Уфе». В «Спартаке» такого не может быть, только если ты не хозяин клуба, тут будет нужно мириться с чужими интересами и идти на компромисс», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова. Он заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым и сказал: «Либо он, либо я».