Матч «Урал» — «Сочи» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Сочи» пройдёт без использования офсайдных линий VAR, сообщает официальный сайт РФС.



Службам стадиона из-за сложных погодных условий не удалось в заранее обозначенное время нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим стало невозможным использование технологии определения офсайда в этом матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

Напомним, матч «Урал» — «Сочи» пройдёт в Екатеринбурге при температуре минус 13 градусов. Начало — в 12:00 мск.