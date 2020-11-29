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Матч «Урал» — «Сочи» пройдёт без использования офсайдных линий VAR

Матч «Урал» — «Сочи» пройдёт без использования офсайдных линий VAR
Футбол / РПЛ 0

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Сочи» пройдёт без использования офсайдных линий VAR, сообщает официальный сайт РФС.

Службам стадиона из-за сложных погодных условий не удалось в заранее обозначенное время нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим стало невозможным использование технологии определения офсайда в этом матче. Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил IFAB и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

Напомним, матч «Урал» — «Сочи» пройдёт в Екатеринбурге при температуре минус 13 градусов. Начало — в 12:00 мск.

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