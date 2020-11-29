«Поздравляем всех мам страны». «Спартак» опубликовал семейные фото игроков
«Спартак» поздравил общественность с Днём матери, который празднуется сегодня, 29 ноября. Пресс-служба красно-белых опубликовала фото нескольких игроков команды с матерями.
«Сегодня в России празднуется День матери. Поздравляем всех мам страны и делимся семейными фотографиями наших игроков», — написала пресс-служба москвичей.
Фото можно посмотреть в "твиттере" «Спартака».
Подопечные Доменико Тедеско занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 15 турах. В тройку лидеров чемпионата России входят «Зенит» (32), ЦСКА (32) и «Ростов» (29). «Спартак» в 16-м туре РПЛ проведёт матч с «Ротором». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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