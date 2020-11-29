«Поздравляем всех мам страны». «Спартак» опубликовал семейные фото игроков

«Спартак» поздравил общественность с Днём матери, который празднуется сегодня, 29 ноября. Пресс-служба красно-белых опубликовала фото нескольких игроков команды с матерями.

«Сегодня в России празднуется День матери. Поздравляем всех мам страны и делимся семейными фотографиями наших игроков», — написала пресс-служба москвичей.

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Спартака».

Подопечные Доменико Тедеско занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 15 турах. В тройку лидеров чемпионата России входят «Зенит» (32), ЦСКА (32) и «Ростов» (29). «Спартак» в 16-м туре РПЛ проведёт матч с «Ротором». Встреча состоится сегодня, 29 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.