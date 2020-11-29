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Рональд Куман: мы должны помочь «Барселоне» во имя нашей любви к клубу

Рональд Куман: мы должны помочь «Барселоне» во имя нашей любви к клубу
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча 11-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» высказался о возможном приобретении футболистов в зимнее трансферное окно.

«Всё будет зависеть от финансового состояния клуба. Мы должны помочь „Барселоне“ во имя нашей любви к клубу. Я готов помочь. Хорошо, что футболисты также достигли соглашения. Мы должны думать о том, что лучше для „Барселоны“. О кандидатурах будем говорить позже», — приводит слова Кумана Marca.

Ранее стало известно, что «Барселона» достигла соглашения с игроками о снижении зарплат. Сокращение зарплат поможет клубу сэкономить € 122 млн. До этого «Барселона» сообщила о продлении контрактов с защитниками Жераром Пике и Клеманом Ленгле, голкипером Марком-Андре тер Штегеном и полузащитником Френки де Йонгом.

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