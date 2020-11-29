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«Барселона» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

«Барселона» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Барселона» — «Осасуна». Встреча 11-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Осасуна».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Диего Барберо Севилья и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери — Эктор Родригес Карпальо.

«Барселона» в 8 матчах набрала 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» (11) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в 10 встречах набравший 23 очка. В тройку лидеров входят «Атлетико» (23) и «Вильярреал» (19).

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