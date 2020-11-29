Голкипер «Локомотива» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом»

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков поделился впечатлениями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0), а также высказался о работе судейской бригады.



«Учитывая, что в прошлом матче я не играл, моё состояние было нормальным. Капитанская повязка — это дополнительная ответственность. Перед матчем марко Николич подошёл ко мне и спросил, готов ли я быть капитаном. Ответил утвердительно.



Матч получился очень тяжёлым. Моё субъективное мнение — судейство в этой встрече было неоднозначным. На мой взгляд, нас очень плохо судили, что добавляло трудностей. Моменты были, можно было выиграть. Хорошо, что судейство не обернулось чем-то похуже», — сказал Коченков в интервью клубной пресс-службе «Локомотива».

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