Геркус: победа над «Зальцбургом» сделает Николича героем, на РПЛ всем будет наплевать

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о результатах «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». Эти клубы помимо чемпионата России играют в Лиге чемпионов УЕФА.

«Задачу выступать на двух турнирах провалили все три клуба. „Зенит“ ещё более-менее за счёт качества состава держится в чемпионате, „Локо“ акцентировано сделал ставку на лигу, „Краснодар“ вовсе рассыпался. Неудивительно, что под всеми тремя тренерами шатаются кресла.



Перспективы наших героев? У „Зенита“ решающий матч лиги на выезде с „Брюгге“ и „Урал“, „Динамо“, „Спартак“ — в чемпионате. Победа в Брюгге и половина взятых очков в чемпионате выведут „Зенит“ из-под критики хотя бы частично. Критично не проиграть „Спартаку“ и не закончить год ниже красно-белых в таблице, иначе у Семака большие проблемы.



У „Локомотива“ матч жизни и смерти во вторник с „Зальцбургом“. В чемпионате — „Рубин“, „Краснодар“ и „Химки“. У Николича задача проще. Победа в матче с „Зальцбургом“ сделает его героем, на чемпионат всем будет наплевать. Даже ещё одна ничья в ЛЧ также выводит его из-под критики. Разумеется, в чемпионате нужно взять хотя бы три очка, чтобы уйти на зимний перерыв в первой восьмёрке. Шансы высокие.



Ну и „Краснодар“. Тут, в принципе, всё понятно. Кризис уже случился, нужно менять тренера, да и команду перестраивать кардинально. В суете такую работу сделать не получится, поэтому, скорее всего, „Краснодар“ кое-как доковыляет до зимы и займётся перестройкой своего проекта. Самые обидные поражения наполнены сокровищами опыта. Поражения в ЛЧ бесценны — они вскрывают слабые места команды и клуба в целом, как самый острый скальпель. Главное — делать выводы и не бояться изменений», — написал Геркус в своём телеграм-канале.