Пресс-атташе «Спартака»: процессы наладятся, и Газизов с Поповым будут работать вместе

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал о распределении обязанностей между генеральным директором Шамилем Газизовым и спортивным директором Дмитрием Поповым.

«Что-то дополнительное сказать сложно по поводу дублирования полномочий Газизова и Попова. Шамиль — генеральный директор, Дмитрий — спортивный директор. Полномочия у генерального директора больше, он занимается не только спортивной, но и корпоративной частью бизнеса. Думаю, через некоторое время процессы наладятся и эти два профессионала будут работать вместе.

Не готов комментировать, как именно распределятся обязанности. Повторю, полномочия гендиректора шире, чем спортивного, но это не значит, что гендиректор не контролирует исполнение задач по спортивной части", — приводит слова Фетисова сайт телеканала «Матч ТВ».