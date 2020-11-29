«Урал» дома обыграл «Сочи», Евсеев забил гол сразу после выхода на замену

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Сергею Терехову, и гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте встречи полузащитник «Урала» Алексей Евсеев заменил хавбека Даниэля Мишкича и спустя несколько секунд забил единственный гол в матче.
«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (32) и «Ростов» (29).
- 29 ноября 2020
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