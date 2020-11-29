В «Удинезе» произошла вспышка коронавируса

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщил о вспышке коронавируса в клубе. Тесты главного тренера команды Луки Готти и ещё шести футболистов на COVID-19 дали положительный результат.



«В разгар пандемии „Удинезе“ оставался защищённым островом благодаря организации работы клуба и строгому соблюдению протоколов, которые позволили нам исключить заражение. Однако один из игроков вернулся из расположения сборной, и его тест на коронавирус дал положительный результат. Так эта зараза и распространилась.

Очевидно, что это не его вина, а вина системы ФИФА, которая на данный момент не работает. А мы вынуждены платить за последствия. Наш протест должен быть услышан", — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на DAZN.