«Урал» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче с «Сочи»

Пресс-служба «Урала» опубликовала фотографию из раздевалки подмосковной команды после победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).



«Эти парни постарались, чтобы вы сегодня не замёрзли», — гласит подпись к опубликованному фото.

Фото можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».



В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Сергею Терехову, и гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте встречи полузащитник «Урала» Алексей Евсеев заменил хавбека Даниэля Мишкича и спустя несколько секунд забил единственный гол в матче.



«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 16 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (32) и «Ростов» (29).