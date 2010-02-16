Лаштувка: шансы "Фулхэма" и "Шахтёра" – 50 на 50

Вратарь «Днепра»Ян Лаштувка, выступавший за «Шахтёр» и «Фулхэм», поделился ожиданиями от противостояния донецкой и лондонской команд в Лиге Европы.

«Противостояние состоит из двух матчей, дома и на выезде, так что шансы 50 на 50. „Шахтёр“ – сильная команда, которая особенно хорошо выглядит в еврокубках, и я думаю, она не хуже „Фулхэма“. Но на пользу англичанам может пойти то, что в Англии чемпионат в разгаре, а у „Шахтёра“ был отпуск, „горняки“ только набирают форму.

С тех пор как я играл в „Фулхэме“, команда почти полностью поменялась, поэтому тяжело сказать. Но я знаю, что „дачники“ сейчас показывают хороший футбол, в их составе есть опытный и результативный нападающий Замора, защита тоже неплохая. Думаю, Луческу уже смотрел несколько их матчей, расскажет о своём мнении ребятам и подготовит команду.

Можно ли провести параллели с игрой против „Тоттенхэма“? Думаю, всё сложится по-другому, ведь тогда у „Тоттенхэма“ были проблемы в чемпионате и тренер Реднапп часто менял состав. Хорошо, что „Шахтёр“ с ним справился, а затем выиграл Кубок УЕФА. Но в данном случае будет совсем другое дело, потому что „Фулхэм“ сейчас неплохо выступает в английской премьер-лиге. Однако „горнякам“ не нужно ничего бояться: если они покажут свою игру, непременно добьются результата», — приводит слова Лаштувки официальный сайт «Шахтёра».