«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов». В матче было два удаления

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Алексей Миронов. Во втором тайме, на 66-й минуте, хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сравнял счёт. Через 4 минуты нападающий хозяев Андреа Чуканов получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 86-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Через 1 минуту форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе забил победный гол.
«Оренбург» набрал 53 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» (52) — на 4-м месте.
- 29 ноября 2020
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