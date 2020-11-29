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«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов». В матче было два удаления

«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов». В матче было два удаления
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Алексей Миронов. Во втором тайме, на 66-й минуте, хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сравнял счёт. Через 4 минуты нападающий хозяев Андреа Чуканов получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 86-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Через 1 минуту форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе забил победный гол.

«Оренбург» набрал 53 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» (52) — на 4-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Миронов – 5'   1:1 Зиньковский – 66'   2:1 Фамейе – 87'
Удаления: Чуканов – 70' / Солдатенков – 86'
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