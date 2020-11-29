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Спортдиректор «Тамбова»: «Уфа» давно не побеждала, а сегодня у них залетело всё что можно

Спортдиректор «Тамбова»: «Уфа» давно не побеждала, а сегодня у них залетело всё что можно
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал проигрыш в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:4).

«Это одна встреча, всё бывает. Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело всё что можно. Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но, так или иначе, удаление сыграло важнейшую, скорее всего ключевую, роль. В меньшинстве нам было тяжело.

Связано ли такое крупное поражение с финансовыми проблемами? Нет, не связывал бы эти темы напрямую. Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания никого упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра. Удаление, не забили пенальти, просто не наш день. Плюс, надо отдать должное, очень хороший матч провёл соперник", — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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