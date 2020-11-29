«Спартак» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Спартак» — «Ротор». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ротор».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

Московский «Спартак» в 15 матчах набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (8) — на 16-м месте. Лидер соревнований — набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).