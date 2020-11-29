Гол Иммобиле не помог «Лацио» дома обыграть «Удинезе»

«Лацио» принимал «Удинезе» в 9-м туре итальянского чемпионата. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 18-й минуте встречи гости открыли счёт. Автором мяча стал Толгай Арслан, ему ассистировал Роберто Перейра. В концовке первого тайма «Удинезе» удвоил преимущество усилиями Игнасио Пуссетто. Голевую передачу выполнил Родриго Де Пауль. Счёт до разгромного довёл Фернандо Форестьери, забив на 71-й минуте. Точку в матче поставил Чиро Иммобиле, реализовав одиннадцатиметровый удар.
«Удинезе» набрал 10 очков в девяти турах итальянской Серии А и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Лацио» (14) — на 9-м месте. В следующем туре «Лацио» в гостях встретится со «Специей», а «Удинезе» примет «Аталанту».
- 29 ноября 2020
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