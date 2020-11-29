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Гол Иммобиле не помог «Лацио» дома обыграть «Удинезе»

Гол Иммобиле не помог «Лацио» дома обыграть «Удинезе»
Футбол / Италия 0

«Лацио» принимал «Удинезе» в 9-м туре итальянского чемпионата. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 18-й минуте встречи гости открыли счёт. Автором мяча стал Толгай Арслан, ему ассистировал Роберто Перейра. В концовке первого тайма «Удинезе» удвоил преимущество усилиями Игнасио Пуссетто. Голевую передачу выполнил Родриго Де Пауль. Счёт до разгромного довёл Фернандо Форестьери, забив на 71-й минуте. Точку в матче поставил Чиро Иммобиле, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Удинезе» набрал 10 очков в девяти турах итальянской Серии А и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Лацио» (14) — на 9-м месте. В следующем туре «Лацио» в гостях встретится со «Специей», а «Удинезе» примет «Аталанту».

Италия - Серия А. 9-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Арслан – 18'   0:2 Пуссетто – 45+3'   0:3 Форестьери – 71'   1:3 Иммобиле – 74' (пен)
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