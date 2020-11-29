Радимов: лучше бы руководство «Тамбова» сняло команду, а не заставляло позориться

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о проигрыше «Тамбова» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:4).

«Лучше бы руководство „Тамбова“ сняло команду с чемпионата, а не заставляло футболистов, год не получающих зарплату, выходить и позориться на поле», — написал Радимов в своём "твиттере".

Уфимцы открыли счёт на 10-й минуте, забил Тимур Жамалетдинов. На 37-й минуте Алексей Грицаенко получил вторую жёлтую карточку и оставил «Тамбов» в меньшинстве. В компенсированное к первому тайму время «Уфа» удвоила преимущество усилиями Камилова. На 54-й минуте Жамалетдинов оформил дубль. На 79-й минуте забил Филип Мрзляк.



«Уфа» поднялась на 15-е место в таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.