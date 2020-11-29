Рахимов: «Уфа» выглядела неплохо, но не нравятся моменты, где не хватает стабильной игры

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (4:0).



«Победа — важный момент для команды. Победы дают понять определенные ситуации, дают понять, что ребята могут себя проявлять. Победы дают уверенность. Команда выглядела неплохо, но вижу определённые моменты, которые не нравятся, моменты, где не хватает стабильной игры. Фазами мы можем выключаться из игры.

Но в целом игра показала, что шаг команда сделала. Нам нужно улучшать результаты. Я бы не стал выделять кого-то одного из игроков, потому что командных действий было больше. Считаю, что многие выглядели очень хорошо", — приводит слова специалиста сайт телеканала «Матч ТВ».