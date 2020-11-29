Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лион» разгромил «Реймс» в домашнем матче Лиги 1

«Лион» разгромил «Реймс» в домашнем матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Реймс». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби. Через 10 минут прямую красную карточку получих хавбек «Реймса» Морету Кассаман, и гости остались в меньшинстве. В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник Бруно Гимарайнс упрочил преимущество хозяев в счёте. На 66-й минуте форвард «Лиона» Мусса Дембеле довёл счёт до разгромного.

«Лион» набрал 23 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Реймс» (9) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», набравший 25 очков.

Франция - Лига 1. 12-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Токо Экамби – 22'   2:0 Гимарайнс – 49'   3:0 Дембеле – 66'
Удаления: нет / Кассаман – 32'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020