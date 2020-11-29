«Лион» разгромил «Реймс» в домашнем матче Лиги 1
В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Реймс». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби. Через 10 минут прямую красную карточку получих хавбек «Реймса» Морету Кассаман, и гости остались в меньшинстве. В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник Бруно Гимарайнс упрочил преимущество хозяев в счёте. На 66-й минуте форвард «Лиона» Мусса Дембеле довёл счёт до разгромного.
«Лион» набрал 23 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Реймс» (9) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», набравший 25 очков.
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