Станислав Черчесов — о критике: все стрелы заслуженно попали в меня

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признал, что критика в его адрес после неудачных результатов команды в Лиге наций была заслуженной.

«Меня не надо защищать. Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике. На мой взгляд, абсолютно справедливой. Вопросов быть не должно. Критика должна быть: и после побед, и после таких резонансных поражений. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.

Я с тренерами на связи. Буквально на днях общался с Гончаренко. Обсудили кандидатов в сборную, как они себя вели на сборе, какие нюансы я подметил, обсудили игру с «Фейеноордом» и как мы будем дальше работать вместе. Потому что ребята и в молодёжке могут играть, и мы их оценили. С Мусаевым общались, по Сафонову, по его здоровью. У нас с каждым коммуникация. Если с моей стороны есть эмоциональный ответ или высказывание, то тема закрыта, в моём понимании. То, на что я не обращаю внимания, для меня не существует", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».