«Ливерпуль» в зимнее трансферное окно планирует расстаться с Шакири

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» планирует в зимнее трансферное окно разгрузить платёжную ведомость.



Как сообщает Besoccer, полузащитник красных Шердан Шакири не входит в долгосрочные планы главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа, поэтому руководство клуба надеется получить прибыль от его продажи.



Ранее сообщалось, что итальянская «Рома» планирует взять швейцарца в аренду. «Ливерпуль» отклоняет все предложения об аренде Шакири, считая, что за время арендного соглашения стоимость Шердана может снизиться.



Контракт 29-летнего швейцарца с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 16 млн.



В нынешнем сезоне Шакири провёл два матча в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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