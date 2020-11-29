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Черчесов: некоторые из штаба сборной до сих пор в Молдавии. Приболели, их там оставили

Черчесов: некоторые из штаба сборной до сих пор в Молдавии. Приболели, их там оставили
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в национальной команде.

«На ноябрьский сбор мы вызвали 24 футболиста, трёх оставили в Москве, потом они долетели. Убеждён, что УЕФА думает над этими вопросами. Сейчас у нас было три игры подряд: нам теперь что, 50 человек с собой брать? Это же неправильно. У нас некоторые люди до сих пор в Молдавии — из административного штаба. Они приболели, мы их там оставили. Случились нюансы, их лечат. Многого болельщик не знает, с чем приходилось сталкиваться», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Товарищеский матч с Молдавией (0:0) состоялся 12 ноября.

Ранее Черчесов, комментируя заражение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова коронавирусом, сказал следующее: «Может, боженька видит. Вдруг Сафонов не просто заболел «короной»? Если мы ему сами не даём отдохнуть, ему Господь Бог дал паузу, чтобы он в себя пришёл».

«Мусаев тоже столкнулся с этими же вопросами». Черчесов — о коронавирусе у Сафонова
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