Черчесов: некоторые из штаба сборной до сих пор в Молдавии. Приболели, их там оставили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в национальной команде.
«На ноябрьский сбор мы вызвали 24 футболиста, трёх оставили в Москве, потом они долетели. Убеждён, что УЕФА думает над этими вопросами. Сейчас у нас было три игры подряд: нам теперь что, 50 человек с собой брать? Это же неправильно. У нас некоторые люди до сих пор в Молдавии — из административного штаба. Они приболели, мы их там оставили. Случились нюансы, их лечат. Многого болельщик не знает, с чем приходилось сталкиваться», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Товарищеский матч с Молдавией (0:0) состоялся 12 ноября.
Ранее Черчесов, комментируя заражение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова коронавирусом, сказал следующее: «Может, боженька видит. Вдруг Сафонов не просто заболел «короной»? Если мы ему сами не даём отдохнуть, ему Господь Бог дал паузу, чтобы он в себя пришёл».
- 29 ноября 2020
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