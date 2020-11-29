Хедира: был бы счастлив перейти в один из клубов АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал о желании перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.



«Англия определённо привлекает меня. Из этого секрета никогда не делалось, я всегда говорил об этом публично. Я был бы по-настоящему счастлив, если бы удалось перейти в клуб английской Премьер-лиги», – приводит слова Хедиры Sueddeutsche Zeitung.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти желает видеть немца в рядах «ирисок».



Сами Хедира два года работал под руководством Анчелотти в мадридском «Реале», став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/2014. С 2015 года немецкий полузащитник является игроком туринского «Ювентуса». За это время он 5 раз выиграл Серию А и трижды Кубок Италии. Его контракт со «старой синьорой» действует до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего немца в € 4 млн.

Анчелотти: я бы с удовольствием ещё раз поработал с Хедирой