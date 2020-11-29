Черчесов: Сафонов знает, как всё будет. Дебютировать надо вовремя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Мы планировали, что Сафонов на последнем сборе сыграет один из матчей. Другое дело, что мы внимательно смотрим на состояние игроков, когда они приезжают на сбор. На Матвея выпала большая нагрузка: чемпионат, Лига чемпионов. Был подуставшим. К Турции выглядел уже более-менее нормально. Он об этом знает, был у меня в номере. Я и Стауче с ним беседовали. Когда случилась ситуация, пожелали ему скорейшего выздоровления, получил от нас напутствия. Он знает, как всё будет. Мы внимательно планировали: дебютировать надо вовремя и когда ты в хорошем состоянии», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».