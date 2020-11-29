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Черчесов: Гильерме с Сербией не выручил, а вот с «Атлетико» выручил. Так бывает

Черчесов: Гильерме с Сербией не выручил, а вот с «Атлетико» выручил. Так бывает
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру голкипера национальной команды и «Локомотива» Гильерме в последних матчах.

«Что касается Гильерме, то он сыграл полный отборочный турнир, после игры с Сербии сыграл за „Локомотив“ хороший матч. Так бывает: с Сербией у него был неудачный тайм. Ошибок-то не было, просто не выручил. Сейчас с „Атлетико“ вот выручил. Не он первый, не он последний. Просто для нас это случилось не вовремя, чего греха таить», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов уже объяснял замену голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии (0:5). Напомним, после перерыва на поле вышел вратарь «Сочи» Сослан Джанаев.

Черчесов — о замене Гильерме в матче с Сербией: бывают такие дни, когда ничего не выходит
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