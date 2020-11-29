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«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче Примеры

«Барселона» разгромила «Осасуну» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В Барселоне завершился матч 11-го тура Примеры. «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» одержала крупную победу в матче с «Осасуной». Встреча закончилась со счётом 4:0.

На 29-й минуте каталонцы вышли вперёд после точного удара Мартина Брайтвайта. Перед перерывом Антуан Гризманн удвоил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме ещё по мячу забили Фелиппе Коутиньо и Лионель Месси.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Осасуна».

Турнирная таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 14 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (11) занимает 15-е место. В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет в гостях с «Кадисом», а «Осасуна» будет принимать «Бетис».

Испания - Примера. 11-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Брайтвайт – 29'   2:0 Гризманн – 42'   3:0 Коутиньо – 57'   4:0 Месси – 73'
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