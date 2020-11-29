Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов рассказал, почему Джикию назначили капитаном сборной России

Черчесов рассказал, почему Джикию назначили капитаном сборной России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия был назначен капитаном в матче со сборными Турции и Сербии в Лиге наций.

«Когда решили, что капитаном будет Джикия? Накануне. Я разговаривал с Жирковым, поделился своими соображениями. Он дал понять, что ему было бы некомфортно в этой роли. Мнение Жиркова для меня было важным. Остался Кудряшов, Джикия — более опытные футболисты. Так как Кудряшов с Молдавией не играл, мы приняли решение, что капитаном будет Джикия.

Каждую игру не хочется назначать нового капитана, Джикия этот сбор отработал как капитан. После матча с Сербией вышел и ответил как настоящий капитан. Сбор мы с ним ещё не обсуждали. Что касается Жиркова, то жалко, что 100-й матч его прошёл так. Про это никто не говорил. После прилёта мы поговорили, я обнял его и напутствовал дальше", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Георгий Джикия станет капитаном сборной России в матче Лиги наций с Турцией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020