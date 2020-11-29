Черчесов рассказал, почему Джикию назначили капитаном сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Георгий Джикия был назначен капитаном в матче со сборными Турции и Сербии в Лиге наций.

«Когда решили, что капитаном будет Джикия? Накануне. Я разговаривал с Жирковым, поделился своими соображениями. Он дал понять, что ему было бы некомфортно в этой роли. Мнение Жиркова для меня было важным. Остался Кудряшов, Джикия — более опытные футболисты. Так как Кудряшов с Молдавией не играл, мы приняли решение, что капитаном будет Джикия.

Каждую игру не хочется назначать нового капитана, Джикия этот сбор отработал как капитан. После матча с Сербией вышел и ответил как настоящий капитан. Сбор мы с ним ещё не обсуждали. Что касается Жиркова, то жалко, что 100-й матч его прошёл так. Про это никто не говорил. После прилёта мы поговорили, я обнял его и напутствовал дальше", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».