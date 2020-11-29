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Коутиньо: навеки благодарен за шанс играть за «Ливерпуль» в АПЛ

Коутиньо: навеки благодарен за шанс играть за «Ливерпуль» в АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Барселоны»и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо вспомнил этап карьеры, когда он выступал за «Ливерпуль». где он играл с 2013 по 2018 год.

«Английская Премьер-лига – одна из самых захватывающих лиг в мире. За шанс играть там в такой невероятной команде, как «Ливерпуль», я навеки благодарен.

Невозможно сказать, что может или не может произойти в будущем, но прямо сейчас я сосредоточен лишь на достижении успеха с «Барселоной», – приводит слова 28-летнего бразильца Liverpool Echo.

Филиппе Коутинью выступал за «Ливерпуль» с января 2013 по январь 2018 года. По данным Transfermarkt «Барселона» за его переход заплатила мерсисайдцам € 145 млн.

В нынешнем сезоне бразилец провёл семь матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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