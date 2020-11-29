Месси почтил память Марадоны, надев футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси почтил память легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался 25 ноября в результате сердечного приступа. Месси стал автором одного из голов в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0). После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером. Марадона выступал за эту команду.

Месси провёл пять лет в структуре этого клуба. Он выступал за молодёжную команду «Ньюэлл Олд Бойз».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Барселоне».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

«Барселона» набрала 14 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (11) занимает 15-е место. В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет в гостях с «Кадисом», а «Осасуна» будет принимать «Бетис».