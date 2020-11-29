Месси почтил память Марадоны, надев футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси почтил память легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался 25 ноября в результате сердечного приступа. Месси стал автором одного из голов в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0). После взятия ворот соперника аргентинец продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером. Марадона выступал за эту команду.
Месси провёл пять лет в структуре этого клуба. Он выступал за молодёжную команду «Ньюэлл Олд Бойз».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Барселоне».
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
«Барселона» набрала 14 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (11) занимает 15-е место. В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет в гостях с «Кадисом», а «Осасуна» будет принимать «Бетис».
- 29 ноября 2020
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