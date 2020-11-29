Черчесов: не буду говорить, о чём общались с Дзюбой. По-отечески я его немного пригладил

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что лично поддержал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу после скандала со сливом интимного видео.

«Как мы предали Дзюбу, если сразу же пошли на контакт? Может, это помогло ему, когда он забил гол «Краснодару». Артём был не в прострации, он знал нашу реакцию, знал, что главный тренер просил передать привет. Не буду говорить, о чём мы общались пару дней назад, но по-отечески я его немного пригладил. Ответ сейчас у меня чёткий: в марте здоровый и готовый Дзюба будет капитаном», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

После появления в интернете интимного видео с участием Дзюбы Черчесов отстранил форварда от ноябрьских матчей национальной команды.