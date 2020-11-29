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Черчесов: Заболотный помогает сборной в создании большинства и прессинга

Черчесов: Заболотный помогает сборной в создании большинства и прессинга
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матчах за национальную команду.

«Вызову ли на следующий сбор Заболотного с такой игрой? Следующий сбор у нас в марте. Это настолько далеко и неправда… Три дня назад разговаривал с ним по видео. Эту ситуацию мы обсудили, наметили моменты, над которыми надо поработать. У него есть моменты, Антон работает на команду. Он много помогает нам в создании большинства и прессинга. Это хорошо, но теперь надо реализовать моменты, и у нас будет ещё один нападающий», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Черчесов, объясняя свой выбор нападающего на матчи Лиги наций, сказал: «Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло
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