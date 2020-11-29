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Федун — о ситуации с Поповым: это наши внутренние дела

Федун — о ситуации с Поповым: это наши внутренние дела
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с назначением на пост спортивного директора Дмитрия Попова.

«Это наши внутренние дела», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу Попова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, близкий к ситуации. Также сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

Ранее «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (32), ЦСКА (32) и «Ростову» (29).

Газизов не поставил подпись о приёме на работу в «Спартак» Попова
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