Федун — о ситуации с Поповым: это наши внутренние дела

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с назначением на пост спортивного директора Дмитрия Попова.
«Это наши внутренние дела», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, не принял на работу Попова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник, близкий к ситуации. Также сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время.
Ранее «Спартак» объявил о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Специалист уже занимал эту должность с 2008 по 2016 год.
«Спартак», набрав 29 очков в 15 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (32), ЦСКА (32) и «Ростову» (29).
- 29 ноября 2020
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