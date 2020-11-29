«Манчестер Юнайтед» усилиями Кавани догоняет «Саутгемптон»
В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». Идёт 77-я минута матча, счёт — 2:2.
Гости отыгрались на 74-й минуте — вратарь хозяев Алекс Маккарти выбил мяч после навеса с углового, но подбор остался за манкунианцами. Бруну Фернандеш пробил из-за пределов штрафной, а Эдинсон Кавани ловко подстроился и головой переправил мяч в сетку ворот.
Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятоее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:39
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:06
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:55
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам