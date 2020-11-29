«Манчестер Юнайтед» усилиями Кавани догоняет «Саутгемптон»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». Идёт 77-я минута матча, счёт — 2:2.



Гости отыгрались на 74-й минуте — вратарь хозяев Алекс Маккарти выбил мяч после навеса с углового, но подбор остался за манкунианцами. Бруну Фернандеш пробил из-за пределов штрафной, а Эдинсон Кавани ловко подстроился и головой переправил мяч в сетку ворот.

Второй гол Кавани за «МЮ»:

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятоее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.