«Манчестер Юнайтед» отыграл два мяча и одержал волевую победу в матче с «Саутгемптоном»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 23-й минуте — полузащитник хозяев Джеймс Уорд-Праус с углового навесил на ближний угол вратарской, где польский защитник Ян Беднарек сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота, защищаемые Давидом де Хеа.
Видео смотрите на «Чемпионате»:
На 33-й минуте «Саутгемптон» удвоил преимущество — полузащитник Мусса Дженепо заработал опасный штрафной вблизи штрафной соперника. Исполнить штрафной взялся капитан хозяев Джеймс Уорд-Праус, который пробил поверх стенки, закрутив мяч в ближний угол ворот. Давид де Хеа дотянулся, но мяч от его рук влетел в сетку.
Гости отыграли один мяч на 60-й минуте — игроки «Манчестер Юнайтед» совершили перехват и провели быструю атаку. Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани с правого края вырезал передачу в штрафную, где Бруну Фернандеш в одиночестве принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.
Отыгрался «манчестер Юнайтед» на 74-й минуте — Бруну Фернандеш пробил из-за пределов штрафной, а Эдинсон Кавани ловко подстроился и головой переправил мяч в сетку ворот.
Видео второго гола Кавани в «МЮ»:
Окончательный счёт на 92-й минуте установил Эдинсон Кавани — Маркус Рашфорд с левого края вырезал подачу в штрафную, а уругваец подстроился и головой переправил мяч в нижний угол ворот.
Видео второго гола Кавани в матче:
Подопечные Ральфа Хазенхюттля после десяти туров набрали 17 очков и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (16) — поднялись на 7-е месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.
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